Акции украинского агросектора на ВФБ показали положительную динамику - эксперты

Акции украинского агропромышленного сектора на Варшавской фондовой бирже в среду, 21 декабря, продемонстрировали положительную динамику.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики индекс украинских акций WIGUKR в среду вырос на 3,3%. Лидерами роста стали бумаги производителя сахара Astarta (+10,9%). KSG Аgro прибавил 4,5%, Kernel - 1,9%, Industrial Milk Company - 1,2%. Акции угледобывающей компании Sadovaya Group прибавили всего 0,6%. Котировки производителя аккумуляторов WESTA поднялись на 0,7%.

По информации аналитиков, на Лондонской фондовой бирже в среду акции Cadogan Petroleum и JKX Oil & Gas укрепились на значительные 8,3% и 4,7% соответственно, в то время как торги бумагами Regal Petroleum закрылись падением котировок на 1,2%. Котировки горнорудной компании Ferrexpo выросли на 4,9%, а цена бумаг MHP (-0,3%) практически не изменилась.