Лидерами роста на Украинской бирже в четверг были акции «Азовстали» - эксперты

Лидерами роста на Украинской бирже в четверг, 22 декабря, были акции «Азовстали».

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, бумаги «Азовстали» на Украинской бирже поднялись на 6,6% по итогам торговой сессии четверга. Другие акции горно-металлургического сектора практически не изменились в цене. Алчевский меткомбинат потерял 0,6%, Енакиевский метзавод - 0,01%, Авдеевский КХЗ прибавил 0,2%. Банки торговались в плюсе. «Райффайзен банк Аваль» вырос на 1,0%, «Укрсоцбанк» - 0,8%.

Как отмечают аналитики, Стахановский вагоностроительный завод и «Мотор Сич» на Украинской бирже в четверг потеряли 0,4% и 0,3% соответственно. Бумаги «Укртелекома» (-0,9%) упали на 6,7% по итогам четырех торговых сессий. «Стирол» (-0,4%) и «Укртелеком» (-0,4%) в четверг также корректировались.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 22 декабря, снизился на 0,20% – до 559,78 пункта. Общий объем торгов составил 244 млн. 77 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,62% – до 1466,62 пункта. Общий объем торгов составил 155 млн. 874 тыс. грн., из них на срочном рынке – 76 млн. 212 тыс. грн.