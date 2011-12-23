Эксперты: торги на биржах Европы и США в четверг проходили на позитивной территории

Торги на фондовых площадках Европы и США в четверг, 22 декабря, проходили преимущественно на позитивной территории.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, поддержку рынку в четверг оказали сильные данные по ВВП Великобритании, согласно которым в третьем квартале ВВП страны вырос на 0,6%, тогда как ожидалось, что рост составит всего 0,5%.

Как полагают аналитики, статистика, вышедшая в США, носила смешанный характер. Данные по ВВП страны и личному потреблению оказались хуже прогнозов рынка. Но, в то же время, поддержку фондовым индикаторам оказал рост индекса потребительского доверия и данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице, которые снижаются третью неделю подряд. Это указывает на некоторое улучшение на американском рынке труда.

Среди негативных факторов аналитики отмечают предупреждение рейтингового агентства Fitch о возможности снижения кредитного рейтинга США. Кроме этого, обеспокоенность инвесторов касательно неразрешенных проблем еврозоны продолжает оказывать давление на мировых фондовых биржах.

Среди сегодняшней статистики аналитики выделяют публикацию данных по заказам на товары длительного пользования, личным расходам и доходам, а также по продажам нового жилья в США.