Глобальным рынкам акций удалось преодолеть склонность к снижению - эксперт

Глобальным рынкам акций удалось преодолеть краткосрочную склонность к снижению, оправданную условиями низкой ликвидности.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, «глобальные рынки акций в четверг, 22 декабря, вернулись к тренду сдержанного роста». Внешний фон составляли преимущественно экономические данные, которые в целом оказались незначительно лучше ожиданий.

Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, с одной стороны, фьючерсы на индекс S&P 500 отыграли потери середины месяца, а с другой – вошли в сильный диапазон сопротивления. Так как следующая неделя будет характеризоваться еще меньшими параметрами ликвидности из-за Рождественских и Новогодних праздников, вероятность ускорения роста стоимости рисковых активов невысока.

В свою очередь, считает аналитик, «это значит, что украинскому рынку акций вряд ли удастся полностью отыграть свежее расхождение в динамике с мировыми площадками. В то же время, мы можем рассчитывать на сохранение позитивной тенденции по итогам недели».