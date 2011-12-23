Бумаги украинских агрокомпаний на ВФБ показали положительную динамику - эксперты

Ценные бумаги украинского агропромышленного сектора на Варшавской фондовой бирже в четверг, 22 декабря, продемонстрировали положительную динамику.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс украинских акций WIGUKR в четверг поднялся всего на 0,3%. Agroton прибавил 2,1%, KSG Agro - 1,0%, Astarta - 0,4%, Kernel - 0,2%, Industrial Milk Company - 1,2%. Торги акциями производителя аккумуляторов WESTA закрылись падением котировок на 1,0%. Угледобывающие компании Coal Energy и Sadovaya Group потеряли 1,2% и 0,5% соответственно.

По информации аналитиков, на Лондонской фондовой бирже в четверг Cadogan Petroleum (-3,4%) и Regal Petroleum (-3,7%) торговались в красной зоне, в то время как JKX Oil & Gas вырос на 0,6%. MHP и Avangard потеряли 2,1% и 2,3% соответственно. Стоимость акций Ferrexpo (-0,1%) практически не изменилась.