В Госбюджете-2012 предусмотрены поступления от приватизации в размере 10 млрд. грн.

В Законе о Государственном бюджете на 2012 г. предусмотрены поступления от приватизации в размере 10 млрд. грн., сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

В бюджете также предусмотрены поступления в следующем году части прибыли с государственных унитарных предприятий, а также дивидендов в общем размере 2 млрд. 579 млн. грн. Поступления от арендной платы в 2012 году запланированы на уровне 660 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 22 декабря приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2012 год».