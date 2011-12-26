Эксперт: последняя неделя года на рынках акций началась на мажорной ноте

Последняя неделя текущего года на рынках акций началась на мажорной ноте.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, после роста в четверг и пятницу (22 и 23 декабря) фондовым индексам США удалось закрепиться внутри диапазона сильного сопротивления, и утром в понедельник, 26 декабря, большинство азиатских площадок также продемонстрировали рост. В то же время, новостной фон является сдержанным и, учитывая пред- и постпраздничную низкую ликвидность, не стоит рассчитывать на ускорение роста стоимости рисковых активов.

Как считает П.ИЛЬЯШЕНКО, для украинских игроков особого внимания заслуживает тот факт, что, в отличие от индекса UX, глобальные рынки акций уже отыграли снижение середины месяца. Это значит, что минимальный всплеск торговой активности позволит украинскому индексу достичь отметки 1600 пунктов.

В свою очередь, добавил аналитик, «это означает, что пессимистам следует остерегаться, а оптимистам, наоборот, надеяться на рост объема торгов. Прагматикам же, по всей видимости, уже можно уходить на каникулы».