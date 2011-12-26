Индекс Украинской биржи по итогам прошлой недели упал на 1,4% - эксперты

Индекс Украинской биржи по итогам прошлой торговой недели упал на 1,4%.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, украинский фондовый рынок в пятницу, 23 декабря, продемонстрировал незначительное снижение котировок. Лидерами роста на Украинской бирже стали акции «Укртелекома»(+2,6%). «Укрсоцбанк» (+0,5%) и «Райффайзен Банк Аваль» (+1,7%) также продемонстрировали положительную динамику.

По информации аналитиков, лидерами падения на Украинской бирже в пятницу были акции «Азовстали»( -3,1%) после роста в 6,6% по итогам предыдущей торговой сессии. Бумаги других компаний горно-металлургического сектора также торговались в красной зоне. Енакиевский метзавод потерял 2,7%, Алчевский меткомбинат - 0,4%, Авдеевский КХЗ - 0,5%.

По словам аналитиков, котировки «Стирола» на Украинской бирже в пятницу опустились на 2,7%. Акции машиностроительного сектора продемонстрировали менее существенное снижение. Стахановский ВСЗ упал на 0,4%, «Мотор Сич» - на 0,9%. Бумаги «Центрэнерго» опустились в цене на 0,3%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 23 декабря, снизился на 0,42% – до 557,43 пункта. Общий объем торгов составил 1 млрд. 70 млн. 957 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,38% – до 1461,02 пункта. Общий объем торгов составил 136 млн. 990 тыс. грн., из них на срочном рынке – 50 млн. 504 тыс. грн.