Эксперты: западные биржи в пятницу выросли на фоне сильных статданных из США

Торги на западных фондовых площадках в пятницу, 23 декабря, завершились в зеленой зоне на фоне сильных статистических данных из США.

Такую точку зрения высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, в ноябре объем заказов на товары длительного пользования в США вырос на 3,8%, тогда как ожидался рост на 2%. Кроме того, поддержку рынку оказали данные по продажам новых домов в США, которые выросли на 1,6% до 315 тыс. домов. В то же время, данные по личным доходам и расходам в ноябре вышли хуже прогнозов рынка, что несколько сдержало рост индексов.

Как отмечают аналитики, украинские фондовые индексы завершили торги пятницы со снижением. Активность торгов была на низком уровне. В преддверии католического Рождества и длительных выходных на зарубежных фондовых площадках инвесторы фиксировали прибыль. Среди предприятий индексной корзины Украинской биржи лидерами снижения были акции «Азовстали (-3,08%), Енакиевского металлургического завода (-2,7%) и «Стирола» (-2,68%). В то же время, лидерами роста стали бумаги «Укртелекома» (+2,6%) и «Райффайзен Банка Аваль» (+1,7%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 23 декабря, снизился на 0,42% – до 557,43 пункта. Общий объем торгов составил 1 млрд. 70 млн. 957 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,38% – до 1461,02 пункта. Общий объем торгов составил 136 млн. 990 тыс. грн., из них на срочном рынке – 50 млн. 504 тыс. грн.