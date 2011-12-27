2011 год не оправдал надежд большинства игроков фондовых рынков - эксперты

2011 год не оправдал надежд большинства игроков фондовых рынков, ожидавших продолжения умеренного роста.

Такое мнение высказали аналитики «Первого украинского международного банка» (ПУМБ) в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, инвесторы ожидают, что следующий год будет сложным, он принесет существенные изменения правил игры, изменит расстановку сил и потребует поиска новых движущих сил.

Аналитики сообщают, что ведущие мировые торговые площадки закончили прошлую неделю в «зеленой зоне». Стремительное ралли произошло в последние два дня рабочей недели, сменив слабый нисходящий тренд, преобладавший в понедельник-среду. «Быки» стали доминировать на рынке в результате позитивного потока новостей на основе сильных статистических данных из США.

Как отмечают аналитики, Департамент труда США в четверг, 22 декабря, сообщил, что число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, упало до минимальной с апреля 2008 года отметки. К тому же индекс потребительского доверия в США в декабре вырос больше ожиданий аналитиков. Позитив от этих новостей полностью перекрыл разочарование по поводу опубликованных ранее довольно слабых данных о росте ВВП США и продаж на вторичном рынке жилья.

По мнению аналитиков, основной новостью недели из Европы было предоставление Европейским центробанком трехлетних кредитов банкам региона на общую сумму 489 млрд. евро. Эта сумма значительна превысила ожидания. Несмотря на то, что выделение этих денег наполнит рынок значительной ликвидностью, рынок оценил эту новость в целом негативно, поскольку предоставление столь ощутимой суммы на стабилизацию означает, что проблемы европейского финансового сектора очень глубоки.

Как прогнозируют аналитики, последняя торговая неделя года на фондовых рынках будет малоактивной в связи с началом периода праздничных отпусков.