Правительство продолжило активную продажу валютных ОВГЗ - эксперты

Правительство Украины на прошедшей неделе продолжило активную продажу нового инструмента – облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в иностранной валюте.

Об этом сообщают аналитики «Первого украинского международного банка» (ПУМБ) в обзоре, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, Министерство финансов Украины проводило аукционы по первичному размещению ОВГЗ во вторник, среду и четверг. В первые два дня спрос имели исключительно ОВГЗ, номинированные в иностранной валюте. Несмотря на защищенность нового инструмента от девальвации, спросом пользовались лишь «короткие» бумаги со сроком погашения не позднее декабря 2012 года.

По информации аналитиков, наибольший спрос на ОВГЗ был во вторник, когда государство привлекло в казну 82,5 млн. долларов США. В среду и четверг спрос на номинированные в иностранной валюте ОВГЗ заметно снизился, а средневзвешенная ставка доходности облигаций несколько увеличилась.

Аналитики сообщают, что в четверг правительство также привлекло 1,2 млрд. грн., разместив два выпуска обычных гривневых ОВГЗ со сроком погашения в июне 2012 года со ставкой доходности 9,75%. Скорее всего, покупателями обычных ОВГЗ выступили банки с государственной формой собственности.

По прогнозам аналитиков, объемы размещений государственных долговых ценных бумаг на текущей неделе будут меньше, чем на предыдущей. Спросом будут пользоваться ОВГЗ, номинированные в иностранной валюте.