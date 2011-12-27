Отечественный рынок акций не смог разделить позитив мировых бирж - эксперты

Слабая ликвидность рынка, а также ряд негативных политических новостей из Украины не позволили участникам отечественного рынка акций разделить позитив, присутствующий на мировых финансовых рынках в четверг-пятницу.

Такую точку зрения высказали аналитики «Первого украинского международного банка» (ПУМБ) в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, украинский рынок акций на прошедшей неделе двигался в боковом тренде. Индекс Украинской биржи потерял за неделю 1,4%, закрывшись в пятницу на отметке 1461,0 пункта. В частности, на рынок повлияли новости о практически безрезультатном завершении саммита Украина – ЕС, а также решение Апелляционного суда Киева оставить в силе судебное решение о семилетнем тюремном заключении лидера оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщают аналитики, объемы торгов на Украинской бирже на прошедшей неделе были чрезвычайно низкими, в пятницу объем торгов упал до 6,9 млн. грн., обновив тем самым локальный минимум. По их мнению, в последнюю торговую неделю 2011 года активность на украинском фондовом рынке будет слабой, боковой тренд продолжится.