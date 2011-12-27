Украинский фондовый рынок в понедельник показал незначительный рост - эксперты

Украинский фондовый рынок в понедельник, 26 декабря, продемонстрировал незначительный рост котировок.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс Украинской биржи в понедельник поднялся на 0,3%, при этом общий объем торгов акциями составил 1,6 млн. долларов. Лидерами падения стали акции Стахановского вагоностроительного завода (-3,0%). Бумаги горно-металлургического сектора продемонстрировали разнонаправленную динамику. Енакиевский метзавод прибавил 1,4%, Алчевский меткомбинат вырос на 0,7%, Авдеевский КХЗ потерял 0,2%, «Азовсталь» опустилась на 0,1%.

По информации аналитиков, котировки «Стирола» на Украинской бирже в понедельник выросли на 1,4%. «Укрсоцбанк» (+1,3%) вырос на 5,6% по итогам пяти торговых сессий, в то время как «Райффайзен банк Аваль» (+0,7%) прибавил 3,4% за три торговые сессии. Котировки «Центрэнерго» в понедельник поднялись на незначительные 0,7%. Акции «Мотор Сичи» (-0,1%) и «Укртелекома» (-0,1%) вчера практически не изменились в цене.

Аналитики сообщают, что Варшавская и Лондонская фондовые биржи в понедельник были закрыты в связи с рождественскими праздниками.