ГИУ полностью погасило облигации на 1 млрд. грн.

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) в полном объеме погасило облигации под государственную гарантию на 1 млрд. грн., размещенные в 2007 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе учреждения.

Согласно сообщению, 23 декабря т.г. были погашены облигации серий «А», «B», «C», «D», «E», «F», «G», «H», «I »,« J » с одновременной выплатой купона по двадцатому купонному периоду по ним, а также перечислением средств в государственный бюджет Украины как плату за госгарантию. Единая номинальная доходность составила 9,5% годовых.

Также в августе 2011 года ГИУ полностью погасила обычные ипотечные облигации серий «А» и «G», размещенные в 2008 году, на сумму 50 млн. грн.

Привлеченные от размещения средства направлены ГИУ на выполнение своих уставных задач.

Как сообщал УНИАН, Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) до конца текущего года планировало полностью погасить корпоративные облигации на сумму 1 млрд. грн., выпущенные под государственные гарантии в 2007 году.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.