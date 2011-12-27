Власти Киева не исключают выпуск в 2012 году евробондов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель главы КГГА Руслан КРАМАРЕНКО, информируя журналистов о проекте бюджета Киева на следующий год, который сегодня начнет рассматривать Киевсовет.

Отвечая на вопрос журналиста, будет ли столица в 2012 году брать новые кредиты, Р.КРАМАРЕНКО сказал: «Вопрос внешних и внутренних займов мы решим в зависимости от рынка».

«У нас есть погашение 250 млн. долларов евробондов. Срок погашения – ноябрь. В зависимости от той ситуации, которая будет на рынке, - мировом или украинском – будем выпускать либо евробонды, либо украинские облигации. Дополнительных займов мы не предусматриваем», - сказал Р.КРАМАРЕНКО.

Он еще раз подчеркнул, что столица будет брать займы на погашение ранее взятых кредитов, а в проекте бюджета не предусмотрены дополнительные заимствования.