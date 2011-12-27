ДТЭК в случае покупки госпакета «Донецкоблэнерго» сконцентрирует 70,9% акций компании

Энергохолдинг ДТЭК, в случае покупки на конкурсе государственного пакета акций «Донецкоблэнерго» в размере 40,061%, сконцентрирует в целом 70,888% акций энергоснабжающей компании.

Об этом говорится в решении Комиссии по защите конкуренции Сербии от 16 декабря, которым сербское ведомство согласовало управляющей компании холдинга DTEK Holdings Limited (Кипр) покупку госпакета акций «Донецкоблэнерго».

Согласно решению, ДТЭК в настоящее время контролирует 30,827% акций «Донецкоблэнерго», тогда как, по данным НКЦБФР, по состоянию на октябрь т.г. холдинг контролировал 28,604% акций «Донецкоблэнерго».

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины 16 ноября объявил конкурс по продаже 40,061%-ного госпакета акций ПАО «Донецкоблэнерго» стартовой стоимостью 449,5 млн. грн.

Справка. Уставный фонд ПАО «Донецкоблэнерго» составляет 81 млн. 896 тыс. 469 грн.

Сегодня государству принадлежит 65,06% акций предприятия.