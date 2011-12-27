Динамика украинского рынка акций в 2012 г. полностью зависит от мировых тенденций - эксперт

Динамика отечественного фондового рынка и потенциал роста акций украинских компаний в 2012 году всецело будет зависеть от тенденций на мировых финансовых рынках.

Такой прогноз озвучила в комментарии агентству УНИАН начальник аналитического департамента инвестиционной группы «УНИВЕР» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее мнению, «разрешение долговых проблем в Европе - один из определяющих факторов успешного инвестирования в следующем году, в том числе и на отечественном фондовом рынке». В большинстве стран Европы самая значительная выплата долга приходится именно на предстоящий 2012 год, а это означает, что многим европейским государствам в условиях экономического спада понадобятся дополнительные заимствования.

Как сообщила Е.ЕВДОЧЕНКО, уходящий 2011 год отечественный фондовый рынок завершает снижением индекса UX, по итогам года основной фондовый индикатор потерял порядка 40%. «Основной негатив пришелся на второе полугодие, так как обострение проблем госдолга стран еврозоны и снижение кредитного рейтинга США стали ключевыми факторами, повлиявшими на настроения участников рынков и стали поводом для начала масштабного сезона распродаж в третьем квартале», - сказала аналитик.

По ее словам, изменился и характер торгов. Резкие внутридневные колебания фондовых индикаторов стали нормой как для мировых фондовых площадок, так и украинского рынка, а недостаток ликвидности приводил к снижению отечественного рынка даже тогда, когда для этого не было объективных причин. Лучший результат в 2011 году показал американский рынок. По итогам года Dow Jones Industrial вырос на 6%, европейские фондовые индикаторы потеряли порядка 10%, а российский и китайский рынки с начала 2011 года снизился на 20%.

В тоже время, добавила Е.ЕВДОЧЕНКО, «есть и позитивные моменты, которые хотелось бы отметить. Так, 2011 год для Украины с точки зрения макроэкономической ситуации выдался довольно стабильным. Украинскому правительству удалось удержать курс национальной валюты на надлежащем уровне и не допустить резких колебаний курса по отношению к доллару, а соотношение госдолга Украины к ВВП не превысило критического порога в 60%, принятого для стран еврозоны».