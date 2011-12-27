Янукович подписал закон о ратификации Инструмента подписки на акции ЕБРР

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ закон «О ратификации Инструмента подписки на акции ЕБРР, которые подлежат оплате по требованию».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Законом ратифицирован Инструмент подписки на акции Европейского банка реконструкции и развития (дальше – ЕБРР), которые подлежат оплате по требованию, подписанный 19 мая 2011 года в г. Киеве, который вступает в силу для Украины в порядке, предусмотренном Резолюцией Совета управляющих ЕБРР «Увеличение разрешенного к выпуску уставного капитала, выпуск и подписка на капитал, который подлежит оплате по требованию, и выкуп» от 14 июня 2010 года.

Ратификация данного документа даст возможность обеспечить участие Украины в увеличении акционерного капитала ЕБРР, что поддержит долю Украины в уставном капитале Банка на уровне 0,8% и даст возможность в дальнейшем рассчитывать на эффективное финансирование банком проектов, имеющих большое значение для достижения стратегических приоритетов развития экономики Украины.