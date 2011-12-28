Винницкое отделение ФГИУ выполнило годовой план по приватизации на 304%

С начала 2011 года по состоянию на 23 декабря 2011 Винницким региональным отделением Фонда государственного имущества Украины направлено в Государственный бюджет от приватизации государственной собственности 11,31 млн. грн., выполнение доведенного годового плана составляет 304%.

Об этом УНИАН сообщили в Винницком отделении ФГИУ.

Такое перевыполнение установленного годового плана и дополнительное поступление средств в Государственный бюджет произошло, в частности, за счет приватизации в текущем году двух целостных имущественных комплексов, а именно: целостного имущественного комплекса структурного подразделения Сутисковской ГЭС (пгт. Сутиски, Тывровский район, Винницкая область) и целостного имущественного комплекса структурного подразделения Сабаровской ГЭС (г. Винница).

В результате приватизации цена продажи целостного имущественного комплекса структурного подразделения Сутисковской ГЭС составляла 3,34 млн. грн.; цена продажи целостного имущественного комплекса структурного подразделения Сабаровской ГЭС составляла 4,14 млн. грн. Общая цена продажи этих объектов - 7,48 млн. грн.