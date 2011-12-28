Акции на Украинской бирже во вторник продемонстрировали падение - эксперты

Акции на Украинской бирже во вторник, 27 декабря, продемонстрировали падение котировок.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс Украинской биржи во вторник снизился на 1,1%, при этом общий объем торгов акциями составил 2,6 млн. долларов. Лидерами падения стали бумаги «Укрнафты» (-9,7%), которые потеряли 14,4% по итогам шести торговых сессий.

По информации аналитиков, торги акциями Стахановского вагоностроительного завода на Украинской бирже во вторник закрылись снижением котировок на 3,5%, в то время как бумаги «Мотор Сичи» просели всего на 0,2%. «Центрэнерго» (-1,3%) и «Укртелеком» (-0,8%) продемонстрировали менее существенное снижение котировок.

Аналитики сообщают, что бумаги горно-металлургического сектора на Украинской бирже во вторник продемонстрировали разнонаправленную динамику. Алчевский меткомбинат потерял 1,3%, «Азовсталь» - 0,3%, Авдеевский КХЗ прибавил 0,1%, Енакиевский метзавод - 0,4%. Котировки «Стирола» поднялись на 0,4%. Акции «Укрсоцбанка» (+2,1%) выросли на 7,7% по итогам шести торговых сессий, в то время как стоимость бумаг «Райффайзен банка Аваль» во вторник не изменилась.