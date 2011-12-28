Эксперты: статистика из США во вторник была неоднозначной

Статистика из США, вышедшая во вторник, 27 декабря, была неоднозначной.

Такую точку зрения высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, торги на фондовых площадках Европы и США во вторник завершились преимущественно в зеленой зоне. Согласно данным аналитической компании Conference Board, потребительское доверие в декабре выросло с 55,2 до 64.5 пункта, что оказало поддержку рынку. В то же время, сдерживающие влияние на индексы оказал индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller, который не оправдал ожидания. В октябре значение индекса упало на 1,2%, тогда как прогнозировалось снижение до 0,5%.

Как отмечают аналитики, торги на украинских фондовых площадках во вторник завершились снижением. Согласно результатам торгов, индекс Украинской биржи упал на 1,1% до 1449,78 пункта, а индекс ПФТС - на 0,31%, до 554,21 пункта. Лидерами снижения среди предприятий индексной корзины стали акции «Укрнафты» (-9,65%). В то же время, наибольший рост показали бумаги «Укрсоцбанка» (+2,07%) и Ясиновского КХЗ (+2,03%).

По информации аналитиков, сегодня публикуется большой блок макростатистики в Японии. По еврозоне и США важные данные, способные повлиять на ход торгов, выходить не будут.