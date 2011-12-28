Торги на Украинской бирже в среду проходили в противоречивых тонах - эксперт

Торги на Украинской бирже в среду, 28 декабря, проходили в противоречивых тонах с преобладанием негатива.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Сергей БЕЛЯСОВ.

По его информации, «индекс Украинской биржи большую часть дня дрейфовал вблизи уровней закрытия предыдущей сессии, однако ближе к завершению торгов ушел в минус». В итоге индекс Украинской биржи в среду снизился на 1,72% и составил 1424,87 млн. грн. Торговая активность при этом оставалась на низком уровне: похоже, что в преддверии праздников у инвесторов все меньше желания совершать сделки. Общий объем торгов на фондовом рынке составил 67,43 млн. грн.

Как отметил С.БЕЛЯСОВ, к моменту открытия сессии на Украинской бирже сложился негативный внешний фон, что обеспечило слабый старт торгов на отечественных площадках. Характер минувшей сессии на рынках США и Азии не вселял в участников украинского рынка оптимизм. Однако в дальнейшем настроения инвесторов улучшились. Индекс Украинской биржи вернулся в позитивную зону вместе с европейскими биржевыми индикаторами благодаря хорошим результатам размещения долговых бумаг Италии, снизивших беспокойство участников торгов относительно долговых проблем страны. Так, правительство Италии разместило в среду шестимесячные ноты на сумму 9 млрд. евро. Доходность при этом снизилась до 3,251% с 6,504% в ноябре. При этом во вторник, после новости о существенном падении потребительских расходов на Рождество в Италии, доходность десятилетних облигаций страны на вторичном рынке вновь превысила планку 7%, усилив негативный настрой на рынках.

С.БЕЛЯСОВ добавил, что во второй половине сессии на Украинской бирже в среду покупательский импульс начал угасать. Поводом к продажам также стали новости из Европы, а именно данные по активам ЕЦБ. Так, валюта баланса ЕЦБ достигла к концу декабря рекордных 2,73 трлн. евро, что было обусловлено ростом кредитования банковского сектора региона, испытывающего трудности. Опасения инвесторов вызывает тот факт, что кризис в банковском секторе еврозоны еще далек от преодоления, в то же время, суммы, выделенные ЕЦБ для поддержания банковского сектора региона, являются весьма внушительными.

По словам аналитика, абсолютное большинство бумаг индекса Украинской биржи в среду понесли потери. В лидерах падения закрепились бумаги «Укрнафты» (-11,91%). Существенной просадкой также отметились акции «Азовстали» (-2,91%) и коксохимов на фоне ухудшения рыночной конъюнктуры. Ясиновский КХЗ потерял в цене 2,70%, Авдеевский КХЗ – 2,48%. Бумаги банковского сектора, продемонстрировавшие в средине дня уверенный рост, к концу сессии растеряли часть своих достижений. Однако это не помешало им остаться единственными акциями индексной корзины, выросшими в цене. «Укрсоцбанк» подорожал на 1,35%, «Райффайзен Банк Аваль» – на 1,34%.