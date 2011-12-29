Фонд госимущества в 2011 году перевыполнил план приватизации

Фонд государственного имущества, по предварительным данным, перевыполнил план поступлений от приватизации госимущества, утвержденный на 2011 год, на 15%, направив в государственный бюджет Украины 11 млрд. 488,1 млн. грн. (план 2011 г. - 10 млрд. грн.).

Об этом говорится в сообщении ФГИУ, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, поступления от аренды госимущества в 2011 году составили 846,6 млн. грн. или 129,24% планового показателя (655 млн. грн.), поступления дивидендов составили 594,03 млн. грн., что в 4 раза больше плана на текущий год (149,07 млн. грн.).

При этом ФГИУ отмечает, что окончательные данные станут известны 15 января 2012 года.