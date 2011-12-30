Украинский рынок акций в декабре понес существенные потери - эксперт

Если большинство глобальных рынков акций - и американский в частности - заканчивают год на мажорной ноте, то украинский рынок понес существенные потери в течение декабря.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Безусловно, подчеркнул он, снижение украинского рынка акций проходит на низких объемах и не должно восприниматься как нечто экстраординарное. Тем не менее, в случае разворота рынков рисковых активов вниз в первой половине января снижение их украинского “коллеги” может быть довольно существенным и игнорирование правил риск-менеджмента может обойтись дорого.

Поэтому, обращаясь к игрокам фондовых рынков, аналитик отметил: «Взвесив все за и против, мы пришли к следующему выводу. Если вы были с нами в течение всего 2011 года, доходность ваших инвестиционных портфелей по его итогам должна находиться в зеленой зоне, однако на данный момент вы имеете, возможно, более оптимистичную позицию, чем это предполагает ситуация. Тем не менее, мы полагаем, что прорыв американского рынка акций выше осенних максимумов будет означать смену отношения инвесторов к рискам, по крайней мере, в течение первого квартала 2012 года».

По прогнозам П.ИЛЬЯШЕНКО, в таком случае украинский рынок акций будет иметь хорошие шансы отыграть хотя бы часть дисконта, приобретенного по ходу 2011 года. А такую возможность игнорировать не стоит, и она заслуживает на принятие риска. Однако принятие риска должно быть разумным, и для повышения уровня безопасности аналитик также рекомендует активным инвесторам продать от 5% до 10% портфеля и на вырученные свободные средства открыть короткую позицию на срочном рынке на период до первой половины января.