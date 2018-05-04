Трудный год закончился. Встречаем новый трудный год

2011 год был сложным для фондовых рынков и мировой экономики в целом. Долговой кризис в Европе и США, а также политическая нестабильность на Востоке сотрясали рынки и не способствовали интересу к покупке акций.

К концу года оптимизма на фондовых биржах стало заметно больше, однако вовсе не из-за того, что указанные проблемы решились. Рынки, по-видимому, просто устали от «хождения по кругу» и приобрели определенный иммунитет к повторяющимся уже больше года однообразным новостям.

В частности, отмечают аналитики «Первого украинского международного банка» (ПУМБ), ведущие мировые торговые площадки закончили предпоследнюю неделю уходящего года в «зеленой зоне». Стремительное ралли произошло в последние два дня рабочей недели, сменив слабый нисходящий тренд, преобладавший в понедельник-среду. «Быки» стали доминировать на рынке в результате позитивного потока новостей на основе сильных статистических данных из США. Департамент труда США в четверг, 22 декабря, сообщил, что число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, упало до минимальной с апреля 2008 года отметки. К тому же индекс потребительского доверия в США в декабре вырос больше ожиданий аналитиков. Позитив от этих новостей полностью перекрыл разочарование по поводу опубликованных ранее довольно слабых данных о росте ВВП США и продаж на вторичном рынке жилья.

Экономика США уже длительное время является практически единственным драйвером роста фондовых рынков, тогда как даже позитивные на первый взгляд новости из Европы оказывают неожиданно противоположный эффект на настроения инвесторов.

Так, по мнению аналитиков ПУМБ, основной новостью из Европы в течение предпоследней недели года было предоставление Европейским центробанком трехлетних кредитов банкам региона на общую сумму 489 млрд. евро. Эта сумма значительно превысила ожидания. Несмотря на то, что выделение этих денег наполнит рынок значительной ликвидностью, рынок оценил эту новость в целом негативно, поскольку столь ощутимая сумма на стабилизацию означает, что проблемы европейского финансового сектора очень глубоки.

Как считают аналитики ПУМБ, 2011 год не оправдал надежд большинства игроков фондовых рынков. При этом, по их прогнозам, инвесторы ожидают, что следующий год будет сложным, он принесет существенные изменения правил игры, изменит расстановку сил и потребует поиска новых движущих сил.

Характерно, что экономика США сейчас являет собой яркий контраст с экономикой стран Европы. Макроновости из Америки преимущественно позитивны, тогда как статистика из ЕС настораживает. Так, данные из Франции показали, что эта «благополучная» экономика вошла в рецессию. Италия – также, что, впрочем, давно ожидалось.

Аналитик Erste Group Милдред Хагер подчеркнул, что в последнее время «экономические показатели свидетельствовали о противоположных тенденциях в США и странах еврозоны: в то время как США демонстрируют положительные цифры на рынке труда, в розничном бизнесе, а также по индексу деловой активности, в еврозоне ситуация оставляет желать лучшего, особенно учитывая рост уровня безработицы».

Котировки в паре евро/доллар подтверждают слабость европейской экономики по сравнению с американской. Валюта США уверенно растет. И прогнозы о гибели доллара и экономики США, особенно активно распространяемые, в частности, российскими СМИ, мягко говоря, не оправдываются. Американский доллар по-прежнему остается самой надежной для вложения валютой. Что подтверждается и снижением в последнее время стоимости золота.

Но все же западные фондовые рынки сумели закончить год с позитивом, чего нельзя сказать об отечественных биржах.

Как отмечает аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко, если большинство глобальных рынков акций - и американский в частности - заканчивают год на мажорной ноте, то украинский рынок понес существенные потери в течение декабря. Безусловно, подчеркнул он, снижение украинского рынка акций проходит на низких объемах и не должно восприниматься как нечто экстраординарное. Тем не менее, в случае разворота рынков рисковых активов вниз в первой половине января снижение их украинского «коллеги» может быть довольно существенным и игнорирование правил риск-менеджмента может обойтись дорого.

Поэтому, обращаясь к игрокам фондовых рынков, П.Ильяшенко сказал: «Взвесив все за и против, мы пришли к следующему выводу. Если вы были с нами в течение всего 2011 года, доходность ваших инвестиционных портфелей по его итогам должна находиться в зеленой зоне, однако на данный момент вы имеете, возможно, более оптимистичную позицию, чем это предполагает ситуация. Тем не менее, мы полагаем, что прорыв американского рынка акций выше осенних максимумов будет означать смену отношения инвесторов к рискам, по крайней мере, в течение первого квартала 2012 года».

По прогнозам аналитика, в таком случае украинский рынок акций будет иметь хорошие шансы отыграть хотя бы часть дисконта, приобретенного по ходу 2011 года. А такую возможность игнорировать не стоит, и она заслуживает на принятие риска. Однако принятие риска должно быть разумным, и для повышения уровня безопасности аналитик также рекомендует активным инвесторам продать от 5% до 10% портфеля и на вырученные свободные средства открыть короткую позицию на срочном рынке на период до первой половины января.

Относительно украинского рынка ценных бумаг стоит отметить, что, принимая во внимание низкую ликвидность, тренд его в следующем году будет, как и ранее, определяться только внешними новостями, а отечественная экономика снова не окажет на него никакого влияния.

Как полагает начальник аналитического департамента инвестиционной группы «УНИВЕР» Елена Евдоченко, динамика отечественного фондового рынка и потенциал роста акций украинских компаний в 2012 году всецело будет зависеть от тенденций на мировых финансовых рынках. По ее мнению, разрешение долговых проблем в Европе - один из определяющих факторов успешного инвестирования в следующем году, в том числе и на отечественном фондовом рынке. В большинстве стран Европы самая значительная выплата долга приходится именно на предстоящий 2012 год, а это означает, что многим европейским государствам в условиях экономического спада понадобятся дополнительные заимствования.

Как сообщила Е.Евдоченко, уходящий 2011 год отечественный фондовый рынок завершает снижением индекса UX, по итогам года основной фондовый индикатор потерял порядка 40%. «Основной негатив пришелся на второе полугодие, так как обострение проблем госдолга стран еврозоны и снижение кредитного рейтинга США стали ключевыми факторами, повлиявшими на настроения участников рынков, и поводом для начала масштабного сезона распродаж в третьем квартале», - сказала аналитик.

По ее словам, изменился и характер торгов. Резкие внутридневные колебания фондовых индикаторов стали нормой как для мировых фондовых площадок, так и украинского рынка, а недостаток ликвидности приводил к снижению отечественного рынка даже тогда, когда для этого не было объективных причин. Лучший результат в 2011 году показал американский рынок. По итогам года Dow Jones Industrial вырос на 6%, европейские фондовые индикаторы потеряли порядка 10%, а российский и китайский рынки с начала 2011 года снизились на 20%.

В то же время, добавила Е.Евдоченко, есть и позитивные моменты. Так, 2011 год для Украины с точки зрения макроэкономической ситуации выдался довольно стабильным. Украинскому правительству удалось удержать курс национальной валюты на надлежащем уровне и не допустить резких колебаний курса по отношению к доллару, а соотношение госдолга Украины к ВВП не превысило критического порога в 60%, принятого для стран еврозоны.

Исходя из вышесказанного, экономика США, которая, по многочисленным сообщениям в Интернет, уже давно «приказала долго жить», до сих пор остается единственным источником оптимизма для игроков фондовых рынков. В то же время еврозона, со своей единой валютой, продолжает сдавать позиции. Слишком уж много в ЕС оказалось «слабых звеньев».

Хотя не стоит забывать о Германии, экономика которой и сейчас очень сильна. Тем более, что это государство, в свете новых законодательных инициатив, претендует на лидерство в ЕС. Кстати (или не очень) вместе с Францией, экономика которой, как говорилось ранее, «совершенно не имеет проблем».

И действительно, поддержка правительствами данных государств различных газовых «потоков» демонстрирует, что с лишними финансами у них все в порядке. То есть все хорошо в Евросоюзе, осталось только добавить к долговым проблемам зависимость от диктатора цен на газ.

Впрочем, Европа еще не имела своего БАМа, и богатый опыт России, преемницы СССР, в плане выброса финансов в трубу (здесь буквально) пригодится…

Олег Коберник (УНИАН)