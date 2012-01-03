Харьков закончил размещение облигаций внутреннего займа на 99,5 млн. грн.

Харьков 30 декабря 2011 г. закончил размещение облигаций внутреннего местного займа на 99,5 млн. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, размещение облигаций проходило с 12 декабря на фондовой бирже «Перспектива».

По словам заместителя мэра города – директора Департамента экономики и коммунального имущества Харьковского городского совета Михаила ФАТЕЕВА, андеррайтерами выпуска облигаций выступили ООО ФК «Финекс-Украина» и ПАО «ВТБ Банк».

Количество именных, процентных облигаций составило 99,5 тыс. штук. Номинальная стоимость облигаций - 1 тыс. грн., общая номинальная стоимость облигаций – 99,5 млн. грн. Форма существования облигаций – бездокументарная. Облигации выпустили одной серией «D», купонный доход по облигациям составляет 15% годовых. Сроки выплаты купона - ежеквартально, срок обращения - три года.

М.ФАТЕЕВ сообщил, что средства от размещения займа направят на ремонт и реконструкцию дорог в Харькове. Он отметил, что высокое кредитное качество и имеющийся потенциал эмитента позволили привлечь широкий круг инвесторов.

«Среди покупателей ценных бумаг были как государственные банки, так и банки с иностранным капиталом, инвестиционные компании, частные предприятия и физические лица. Все это подтверждает высокую надежность и доверие инвесторов к эмитенту», - сказал он.