ФГИУ хочет продать столичный отель "Спорт"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по отбору оценщика целостного имущественного комплекса государственного предприятия "Отель "Спорт", сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации" от 4 января т.г. Целью проведения данной оценки является определение рыночной стоимости целостного имущественного комплекса с целью его дальнейшей приватизации. Конкурс состоится в ФГИУ 20 января т.г. Государственное предприятие "Отель "Спорт" находится по адресу г. Киев, ул. Красноармейская, 55. Балансовая остаточная стоимость необоротных активов по состоянию на 30 сентября 2011 г. составила: основных средств - 6 млн. 335 тыс. грн., нематериальных активов - 29 млн. 583 тыс. грн. Размер земельного участка составляет 0,5 га. Размер уставного фонда - 13 млн. грн.

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