ДТЭК подал заявки на участие в конкурсах по продаже "Днепроэнерго" и "Донецкоблэнерго"

Энергохолдинг ДТЭК подал по одной заявке на участие в приватизационных конкурсах по продаже 25% госпакета акций ПАО "Днепроэнерго", а также 40,061% акций ПАО "Донецкоблэнерго".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Напомним, в соответствии с информацией Фонда государственного имущества Украины, на конкурс по продаже госпакета "Днепроэнерго" поступила всего одна заявка, на "Донецкоблэнерго" - две. В ФГИУ пока не называют вторую компанию, подавшую заявку на участие в конкурсе по продаже госпакета "Донецкоблэнерго".

Как сообщалось, вчера, 3 января, был конечный срок приема заявок на участие в объявленных ФГИУ конкурсах по продаже "Днепроэнерго" и "Донецкоблэнерго".

Справка УНИАН. Конкурсы по продаже 25% акций ПАО "Днепроэнерго" и 40,061% акций ПАО "Донецкоблэнерго" Фонд госимущества объявил 16 ноября 2011 г. Конкурсы состоятся 11 января 2012 г. Начальная стоимость государственного пакета акций ПАО "Днепроэнерго" составляет 1 млрд. 174 млн. грн., начальная стоимость государственного пакета акций ПАО "Донецкоблэнерго" - 449,5 млн. грн.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).