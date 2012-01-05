Украинский фондовый рынок в 2012 году может вырасти на 15-25% - эксперт

Украинский фондовый рынок по итогам 2012 года может вырасти на 15-25%.

Такой прогноз озвучил в интервью УНИАН главный экономист инвестиционной компании Eavex Capital Сергей КУЛЬПИНСКИЙ.

По его словам, Украина в нынешнем году может в большей степени наверстать неиспользованный потенциал последних трех лет, что отразится на прибыли основных предприятий, формирующих индексную корзину, и соответственно послужить основанием для роста индекса на 15-25% по результатам года.

«Конечно, на рынок будут влиять новости из Европы, цены на нефть, макроэкономические данные из Азии. Но даже на американском фондовом рынке, где основные индексы в 2011 г. остались неизменными, большинство, как свидетельствует недавний опрос, ожидает рост в пределах 6%», - отметил С.КУЛЬПИНСКИЙ.

По его мнению, на волатильность украинского рынка акций в этом году будут влиять в основном два фактора – внутренние сбережения и возобновление доверия иностранных инвесторов. При этом, по словам эксперта, в обоих случаях многое зависит от доверия к гривне. «В данный момент, хотя акции по ряду параметров недооценены, общее недоверие и ожидание девальвации пока что отпугивает инвесторов. Может повториться ситуация похожая на 2009 год, когда инвесторы вышедшие из акций в 2008 году вернулись в начале следующего года, после девальвации, когда рынок был уже действительно на дне», - отметил С.КУЛЬПИНСКИЙ.

Пока, по словам эксперта, украинский фондовый рынок не достиг дна, и незначительное падение может продлиться еще 1-2 месяца. «После этого, при повышении доверия к гривне, в случае если НБУ решит удерживать курс фиксированным и дальше, а также когда станет очевидным рост экономики Украины в большей степени за счет внутреннего потребления, рынок может начать постепенный рост», - отметил С.КУЛЬПИНСКИЙ.

Кроме того, по мнению эксперта, для иностранных инвесторов украинский рынок может стать более интересным, чем ряд азиатских рынков, по ряду параметров, в связи с недостаточным инвестированием по сравнению с азиатскими странами, где рентабельность уже не настолько высокая, как в предыдущие годы. «В Украине же рентабельность отдельных отраслей остается выше. Кроме того, потенциал внутреннего потребления в Украине также остается высоким и основные рынки сбыта для промышленных предприятий - страны СНГ, находятся в лучшем положении, чем основные рынки сбыта для стран Азии - Еврозона, США», - отметил эксперт.