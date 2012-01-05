Украинский фондовый рынок сегодня снизился

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 5 января, снизился на 0,12% – до 545,99 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 80 млн. 178 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 1,38% – до 1456,41 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 71 млн. 959 тыс. грн., из них на срочном рынке – 46 млн. 75 тыс. грн.