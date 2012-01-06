Сегодня вступает в силу закон о Фонде госимущества

Сегодня, 6 января, вступает в силу закон «О Фонде государственного имущества Украины».

Об этом говорится в тексте закона, опубликованного в газете «Голос Украины» №2 от 6 января.

Как сообщал УНИАН, 4 января 2012 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон № 4107-VI «О Фонде государственного имущества Украины».

9 декабря Верховная Рада Украины приняла Закон «О Фонде государственного имущества Украины», за что проголосовали 246 из 286 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала фракция КПУ.

В тот день фракции НУ-НС и «БЮТ-Батькивщина» покинули сессионный зал ВР в знак протеста против действий власти в отношении бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Председатель Комитета ВР по вопросам экономической политики Александр БОНДАРЬ отметил, что в принятом законе есть много недостатков, но сказал, что лучше такой закон, чем отсутствие закона. Он напомнил, что много лет в Украине отсутствует закон о Фонде госимущества.

Законом, в частности, предусмотрено, что Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) ответственен перед Президентом Украины. Также предусмотрено, что ФГИУ в своей деятельности руководствуется Конституцией Украины, законами Украины, актами Президента и правительства Украины, другими актами законодательства Украины, поручениями Президента и премьер-министра.

Определены основные задачи Фонда. В частности, предусмотрено, что ежемесячно ФГИУ подает Президенту и правительству информацию о ходе выполнения государственной программы приватизации, ежеквартально подает Президенту, ВР и правительству аналитическую справку о работе и ходе выполнения этой программы, а ежегодно – отчет Президенту, ВР и правительству о ходе выполнения этой программы.

Также в законе определены полномочия ФГИУ.

Председатель ФГИУ назначается на должность при согласии ВР и освобождается от должности Президентом. В соответствии с законом, первый заместитель и заместитель председателя ФГИУ назначаются на должность по представлению премьер-министра и освобождаются от должности Президентом.