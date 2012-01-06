АМК разрешил четырем госбанкам создать Агентство по рефинансированию жилищных кредитов

Антимонопольный комитет Украины разрешил ПАО «Ощадбанк», ПАО «Укрэксимбанк», ПАО АБ «Укргазбанк» и ПАО АКБ «Киев» создать ПАО «Агентство по рефинансированию жилищных кредитов».

Об этом говорится в сообщении АМК, переданном агентству УНИАН.

Как сообщал УНИАН, еще в июле 2011 года председатель правления «Ощадбанка» Сергей ПОДРЕЗОВ сообщил о намерении «Ощадбанка», «Укрэксимбанка», «Укргазбанка» и банка «Киев» создать агентство по рефинансированию ипотечных кредитов.

Тогда он сообщил, что уставный капитал создаваемой структуры будет на уровне 35 млн. грн. Основной целью создания агентства является рефинансирование ипотечных кредитов с целью снижения их стоимости для физических лиц.

Говоря о схеме работы агентства, он отметил, что будут выпускаться ипотечные облигации, в обеспечении которых будут приниматься обязательства по уже выданным ипотечным кредитам коммерческих банков. Средства, привлеченные от размещения облигаций, будут направляться в коммерческие банки для выдачи других ипотечных кредитов.

При этом, по словам зампредседателя НБУ Юрия КОЛОБОВА, если агентство заработает в нормальном режиме, то на первом этапе стоимость ипотеки удастся снизить до 14%, а в последующем до 12-12,5% годовых.

Первый транш выпуска агентством ипотечных облигаций ожидался на уровне 1 млрд. грн. Срок обращения бумаг 3-5 лет.

Планировалось, что в Наблюдательный совет агентства войдут представители четырех государственных банков и Нацбанка.