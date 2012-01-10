Беларусь продаст контрольный пакет Оршанского авиазавода компании «Мотор Сич»

Беларусь продаст акции ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» стратегическим инвесторам – ЗАО «Системы инвестиций и инноваций» (Беларусь) и ПАО «Мотор Сич» (Украина).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, соответствующее Распоряжение от 30 декабря 2011 года №335рп об отчуждении акций подписал Президент Республики Беларусь Александр ЛУКАШЕНКО.

Так, согласно документу, в уставном фонде ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» государству принадлежало 99,2% акций, 0,8% акций находились в собственности трудового коллектива предприятия. Государственный пакет полностью продается инвесторам: ЗАО «Системы инвестиций и инноваций» становится собственником 1 488 171 акции, ПАО «Мотор Сич» будет продано 2 232 256 акций (около 60%).

Инвесторы берут на себя обязательства в течение 2012-2016 годов вложить в реконструкцию, модернизацию производственных мощностей завода не менее 12 млн. долл., создать свыше 300 рабочих мест.

Кроме того, в течение двух лет со дня заключения инвестиционного договора новые владельцы предприятия должны провести реконструкцию двух общежитий Оршанского авиаремонтного завода, а также направить в течение пяти лет около 20 млрд. белорусских рублей в социально-экономическое развитие поселка Болбасово.

ЗАО «Системы инвестиций и инноваций» к апрелю 2012 года должно представить в Совмин Беларуси комплексную концепцию создания логистического центра с использованием возможностей аэродрома Орша.

Совету Министров Беларуси поручено в месячный срок обеспечить заключение договоров купли-продажи акций, инвестиционного договора между Республикой Беларусь в лице Министерства транспорта и коммуникаций и ЗАО «Системы инвестиций и инноваций» и ПАО «Мотор Сич».

Справка УНИАН. ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» является ведущим предприятием в Беларуси по выполнению капитального ремонта различных модификаций вертолетов Ми-8 (Ми-17), Ми-24, а также агрегатов различной авиационной техники. Темп роста производства продукции в сопоставимых ценах в 2011 году к 2010 году составил 113%, темп роста выручки в сопоставимых ценах - 130%. По итогам года предприятие сумело выйти на безубыточную работу.

ОАО «Мотор Cич» (Запорожье) – одно из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. Предприятие производит детали для 95% эксплуатируемых в России авиационных двигателей.

Согласно данным Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, по состоянию на ноябрь 2010 года 73,2856% акций ОАО «Мотор Сич» принадлежали ЧАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» (номинальный держатель, г. Киев), 14,9866% – физическим лицам.