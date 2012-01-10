Эксперт: фондовые индексы США за период Рождественских каникул достигли наивысших уровней

Фондовые индексы США за период Рождественских каникул выросли и достигли наивысших уровней с конца ноября – локального максимума осенне-новогоднего ралли.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он считает, что «поводом для пусть и умеренного, но оптимизма вновь стал блок позитивных сюрпризов от экономики Соединенных Штатов: от более ожидаемого роста активности в промышленности до создания довольно значительного как для экономики на грани рецессии числа рабочих мест».

В то же время, добавил аналитик, радость покупателей может быть омрачена совокупностью двух факторов. Во-первых, торговая активность все еще не указывает на рост аппетита к риску; во-вторых, инвесторам предстоит старт сезона корпоративных отчетов, который вряд ли оправдает ожидания оптимистов. С другой стороны, нельзя не отметить, что напряженность в развитии европейского долгового кризиса заметно уменьшилась: стоимость обслуживания краткосрочного итальянского долга снизилась.

По мнению П.ИЛЬЯШЕНКО, «в такой ситуации украинскому рынку акций необходимо время для того, чтобы настроиться на рабочий лад. Это значит, что пока что для внесения серьезных изменений в стратегию работы с инвестиционным портфелем для инвесторов нет необходимости». Вместе с тем аналитик рекомендует закрывать защитную позицию на срочном рынке в связи с завершением выходных. Такое решение продиктовано не изменением взгляда на рынок, а лишь окончанием «срока жизни» позиции.

Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, сегодня, 10 января, украинский рынок акций открылся впервые с начала года. «Конечно, формальный старт торгов в новом году уже состоялся, однако межпраздничная динамика рынков не имеет значения и именно сегодня мы начинаем год с чистого листа», - подчеркнул аналитик. При этом он отметил, что из-за того, что торговая активность даже на глобальных площадках оставляет желать лучшего, пробуждение украинского фондового рынка вряд ли станет поводом для сильного и осмысленного движения. Учитывая позитивную динамику внешних рынков, внешний фон на открытии украинского рынка акций 10 января сложился умеренно позитивный.