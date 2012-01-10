На госпакеты "Днепро-" и "Донецкоблэнерго" претендует ДТЭК

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) допустил к участию в конкурсах по продаже 25% госпакета акций "Днепроэнерго" и 40,061% акций "Донецкоблэнерго" все подавшие заявки на участие в конкурсе компании. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Так, по информации Фонда госимущества, к участию в конкурсе по продаже 25% "Днепроэнерго" допущен ДТЭК Holdings Ltd, на конкурс по продаже 40,061% акций ПАО “Донецкоблэнерго” – ДТЭК Holdings Ltd и ООО “Луганское энергетическое объединение”.

Напомним, 3 января т.г. истек срок приема заявок на участие в объявленных ФГИУ конкурсах по продаже "Днепроэнерго" и "Донецкоблэнерго".

Как сообщал УНИАН, конкурсы по продаже 25% акций ПАО "Днепроэнерго" и 40,061% акций ПАО "Донецкоблэнерго" Фонд госимущества объявил 16 ноября 2011 г. Конкурсы состоятся 11 января 2012 г. Начальная стоимость государственного пакета акций ПАО "Днепроэнерго" составляет 1 млрд. 174 млн. грн., начальная стоимость государственного пакета акций ПАО "Донецкоблэнерго" - 449,5 млн. грн.

Справка УНИАН. DTEK Holdings Limited (Кипр) является управляющей компаний крупнейшего украинского энергохолдинга ДТЭК, входящего, в свою очередь, в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

ООО "Луганское энергетическое объединение" (ранее "Луганскоблэнерго") является одной из крупнейших энергопоставляющих компаний на территории Украины. ООО "ЛЭО" - монополист по снабжению электроэнергией в Луганской области.