ВР планирует усовершенствовать законодательство относительно ценных бумаг

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования законодательства о ценных бумагах».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта проголосовали 266 народных депутатов их 387, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено внесение изменений в Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей» в части предвидения при проведении государственной регистрации прекращения юридического лица – эмитента ценных бумаг обязательности представления справки соответствующего органа Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку об отсутствии неотмененных выпусков ценных бумаг этого юридического лица, а в случае проведения государственной регистрации акционерного общества - дополнительного представления копии распоряжения об отмене регистрации выпуска акций, заверенной Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Также предусматривается расширение перечня требований к рекламодателям в отношении рекламы на фондовом рынке, введение запрета на сообщение о будущих прибылях и использование сравнительной рекламы с целью недобросовестной конкуренции, усиление функций контроля со стороны органов государственной власти за соблюдением законодательства о рекламе.

С целью предотвращения создания манипуляционных схем по купле/продаже ценных бумаг на регулированном фондовом рынке законопроектом предлагается установить запрет на изменение цены и сроков выполнения договоров, заключенных на фондовой бирже путем подачи сторонами публичных оферт.

Кроме того, законопроектом предлагается урегулировать вопрос получения инвесторами полной и достоверной информации относительно совершенных торговцами ценными бумагами на фондовом рынке правовых действий в отношении эмиссионных ценных бумаг. Законопроектом предусматривается установить требование относительно размещения указанной информации торговцем ценными бумагами в общедоступной информационной базе данных Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о рынке ценных бумаг.

Также предлагается урегулировать вопрос относительно возможности осуществления торговцем ценными бумагами операций не только с ценными бумагами, но и с другими финансовыми инструментами.

С целью создания условий для активизации операций по размещению и обращению сберегательных (депозитных) сертификатов, предлагается внести изменения в статью 13 Закона Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» относительно документарной формы существования сберегательных (депозитных) сертификатов.