DTEK победила в конкурсе по продаже госпакета "Донецкоблэнерго"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) признал DTEK Holdings Limited, являющуюся управляющей компанией энергохолдинга ДТЭК, победителем приватизационного конкурса по продаже 40,061% госпакета акций ПАО "Донецкоблэнерго".

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе состоявшихся сегодня, 11 января, аукционных торгов между двумя участниками конкурса по продаже госпакета "Донецкоблэнерго" - DTEK Holdings Limited и ООО "Луганское энергетическое объединение" - было проведено 4-х шаговое повышение цены с размером одного шага в 4 млн. 500 тыс. грн., в результате чего DTEK Holdings Ltd предложила за 40,061% "Донецкоблэнерго" наивысшую цену в 467 млн. 600 тыс. грн.

До этого ФГИУ были раскрыты ценовые предложения участников конкурса, в соответствии с которыми DTEK Holdings Ltd предложила за 40,061% "Донецкоблэнерго" 449 млн. 600 тыс. грн., второй участник конкурса ООО "Луганское энергетическое объединение" предложило за приватизируемый пакет 449 млн. 500 тыс. грн.

Начальная стоимость государственного пакета акций ПАО "Донецкоблэнерго" составляла 449 млн. 500 тыс. грн.

Напомним, на участие в конкурсе по продаже 40,061% госпакета акций ПАО "Донецкоблэнерго" подали заявки DTEK Holdings Limited (Кипр) и ООО "Луганское энергетическое объединение". Конкурсы по продаже 25% акций ПАО "Днепроэнерго" и 40,061% акций ПАО "Донецкоблэнерго" Фонд госимущества объявил 16 ноября 2011 г.

Справка УНИАН. DTEK Holdings Limited (Кипр) является управляющей компаний крупнейшего украинского энергохолдинга ДТЭК, входящего в свою очередь в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

ДТЭК до этого владела 30,6% акций ПАО «Донецкоблэнерго».

ООО "Луганское энергетическое объединение" (ранее "Луганскоблэнерго") является одним из крупнейших энергопостовляющих компаний на территории Украины. ООО "ЛЭО" - монополист по снабжению электроэнергией в Луганской области.