Причин для существенной активизации украинского фондового рынка нет – эксперты

Причин для существенной активизации украинского фондового рынка в ближайшее время нет.

Такое мнение высказали аналитики «Первого украинского международного банка» (ПУМБ) в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По их прогнозам, объемы торгов будут оставаться низкими, а индекс Украинской биржи, скорее всего, будет находиться в боковом тренде.

Аналитики отмечают, что некоторый всплеск оптимизма на украинском фондовом рынке в первые два торговых дня нового года совершенно иссяк к пятнице, 6 января. За первую торговую неделю 2012 года индекс Украинской биржи потерял 0,2% и к закрытию в пятницу остановился на отметке 1455,5 пункта. При этом объем торгов 6 января был очень низким – 3,4 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 4 января, повысился на 2,28% – до 546,64 пункта. Общий объем торгов составил 792 млн. 124 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи в среду вырос на 1,22% – до 1476,74 пункта. Общий объем торгов составил 111 млн. 506 тыс. грн., из них на срочном рынке – 49 млн. 333 тыс. грн.

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 5 января, снизился на 0,12% – до 545,99 пункта. Общий объем торгов составил 80 млн. 178 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи в четверг упал на 1,38% – до 1456,41 пункта. Общий объем торгов составил 71 млн. 959 тыс. грн., из них на срочном рынке – 46 млн. 75 тыс. грн.