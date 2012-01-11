Эксперты: все акции индексной корзины Украинской биржи 10 января выросли в цене

Все акции, входящие в индексную корзину Украинской биржи, 10 января выросли в цене.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, отечественный фондовый рынок во вторник, 10 января, продемонстрировал рост котировок. Бумаги горно-металлургического сектора на Украинской бирже торговались в плюсе. «Азовсталь» прибавила 2,9%, Енакиевский метзавод - 2,1%, Алчевский меткомбинат - 1,9%, Авдеевский КХЗ - 1,1%. Акции банковского сектора также укрепились. «Укрсоцбанк» вырос на 2,3%, «Райффайзен Банк Аваль» - 1,2%.

По информации аналитиков, бумаги «Стирола» и «Центрэнерго» на Украинской бирже во вторник поднялись на 1,3% и 1,8% соответственно. Торги акциями «Укртелекома» и Стахановского вагоностроительного завода закрылись ростом котировок на 1,1% и 1,3% соответственно. Цена бумаг «Мотор Сичи» (+0,3%) и «Укрнафты» (+0,3%) практически не изменилась.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 10 января, повысился на 0,61% – до 552,04 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 65 млн. 881 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,55% – до 1478,15 пункта. Общий объем торгов составил 90 млн. 274 тыс. грн., из них на срочном рынке – 38 млн. 564 тыс. грн.