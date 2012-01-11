Все документы по продаже "Донецкоблэнерго", скорее всего, оформят уже сегодня

Все документы по сделке о продаже 40,061% государственного пакета акций ПАО "Донецкоблэнерго" компании DTEK Holdings Ltd. оформят, скорее всего, уже сегодня.

Об этом УНИАН сообщил источник, близкий к проведению конкурса.

Напомним, победителем конкурса по продаже 40,061% акций "Донецкоблэнерго" признана компания DTEK Holdings Ltd. (Кипр). Такое решение приняла сегодня конкурсная комиссия в ходе заседания, проходившего в режиме онлайн-трансляции. Конкуренцию ДТЭК составило ООО "Луганское энергетическое объединение".

Конечная цена пакета достигла 467,6 млн. грн., что на 18,1 млн. грн. больше его стартовой стоимости. В ходе аукционных торгов участники повысили цену на 4 шага, при этом размер одного шага составлял 4 млн. 500 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества объявил конкурс по реализации государственного пакета акций ПАО "Донецкоблэнерго" 16 ноября 2011 г. и определил дату проведения приватизационного аукциона на 11 января 2012 г.

В соответствии с конкурсными требованиями, участник конкурса должен был в течение последних трех лет обеспечить передачу электроэнергии в объеме не менее 30% от соответствующего показателя по приватизируемому предприятию. Конкурсом заинтересовались три компании, две из которых подали заявки на торги. Начальная цена пакета составляла 449,5 млн. грн. и, по оценкам аналитиков, более чем в 4 раза превышала его рыночную стоимость.

Справка УНИАН. За 9 месяцев 2011 г. "Донецкоблэнерго" получило 50 тыс. грн. прибыли. Компания поставила электроэнергии на 707,729 млн. грн. Предприятие передало 6,347 млрд. кВт/ч электроэнергии, из которых реализовало собственным потребителям 6,295 млрд. Кредиторская задолженность компании на сегодня составляет 4,3 млрд. грн., дебиторская задолженность - 2,8 млрд. грн. Общая протяженность линий "Донецкоблэнерго" составляет 69,4 тыс. км. Производственные мощности компании включают также 373 трансформаторные подстанции общей мощностью 8 458 МВА.

Уставный капитал ПАО "Донецкоблэнерго" составляет 81 млн. 896 тыс. 468,75 грн. Номинал одной акции - 1,25 грн.

ДТЭК является крупнейшим миноритарным акционером ПАО "Донецкоблэнерго" и владеет 30,59% акций компании.

ДТЭК входит в холдинг СКМ Рината Ахметова. ООО "Луганское энергетическое объединение" контролирует бизнесмен Константин ГРИГОРИШИН.