Фондовые индексы США отыграли потери, понесенные с августа 2011 года - эксперт

Ведущие фондовые индексы США во вторник, 10 января, обновили осенние максимумы и фактически завершили отыгрывание потерь, понесенных с начала августа 2011 года.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Однако, подчеркнул он, фондовые индексы США в то же время приблизились к диапазону очень сильного уровня сопротивления, что для индекса S&P 500 соответствует отметке 1300 пунктов. «То есть, с одной стороны, динамика рынков акций говорит о доминировании позитивных настроений, с другой стороны – без новой порции благоприятных информационных поводов пространство для роста постепенно заканчивается», - объяснил аналитик.

По мнению П.ИЛЬЯШЕНКО, такие информационные поводы могут появиться в четверг, 12 января. Пока же, считает он, «к событиям предстоящей торговой сессии следует относиться скорее как к временному окну для консолидации рынков акций. Следовательно, главной движущей силой выступит желание игроков на внешних площадках зафиксировать прибыль, что будет оказывать давление и на украинский рынок».

Как считает аналитик, ключевым станет масштаб негативной динамики фондовых индексов США. В случае снижения фьючерсов на индекс S&P 500 не более чем на 0,5% индексу UX удастся удержать текущие позиции.