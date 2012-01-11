Эксперты: акции украинского агросектора на ВФБ во вторник показали смешанную динамику

Акции украинского агропромышленного сектора на Варшавской фондовой бирже во вторник, 10 января, продемонстрировали смешанную динамику.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс украинских акций WIGUKR во вторник потерял 0,5%. Эмитенты агропромышленного сектора на Варшавской фондовой бирже продемонстрировали смешанную динамику. Milkiland потерял 4,9%, Astarta - 3,8%, Kernel - 1,7%. В то же время, Industrial Milk Company прибавила 2,1%, Agroton - 1,6%, KSG Agro - 0,5%. Котировки производителя аккумуляторов WESTA поднялись на 1,3%. Акции угледобывающих компаний Coal Energy (CLE PW) и Sadovaya Group (SGR PW) укрепились на 4,8% и 2,1% соответственно.

По информации аналитиков, на Лондонской фондовой бирже во вторник Regal Petroleum (-2,8%) и JKX Oil & Gas (-5,1%) торговались в минусе, в то время как Cadogan Petroleum прибавил 2,5%. Бумаги Ferrexpo и MHP выросли на 1,1% и 0,9% соответственно.