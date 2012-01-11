Ведущие фондовые площадки мира закончили прошлую неделю незначительным ростом - эксперты

Ведущие фондовые площадки мира закончили прошедшую укороченную торговую неделю незначительным ростом.

Об этом говорится в аналитическом обзоре «Первого украинского международного банка» (ПУМБ).

По словам аналитиков, оптимизм первого торгового дня 2012 года быстро испарился, когда стали поступать политические новости и статистические данные из Европы.

Как подчеркивают аналитики, уровень безработицы в ЕС остается на максимальном за последние 13 лет уровне, составляя 10,3%. Уровень доверия к экономике в еврозоне в декабре 2011 года составил 93,3 пункта, что является минимальным уровнем с ноября 2009 года. Европейская валюта на прошедшей неделе продолжала обесцениваться, обменный курс евро к доллару достиг минимума за последние 15 месяцев.

По мнению аналитиков, фондовый рынок США на прошлой неделе был менее волатильным. Приятным сюрпризом стали статистические данные по уровню безработицы, который в декабре 2011 года составил 8,5%, что является минимумом за последние два года.

Аналитики отмечают, что на текущей неделе внимание рынков, как и ранее, сконцентрировано на политических решениях, касающихся долговых проблем еврозоны. Также оцениваются последствия отставки главы Центрального банка Швейцарии, которое произошло в понедельник, 9 января.