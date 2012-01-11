Внешняя конъюнктура для украинского фондового рынка ухудшилась - эксперт

Торги на Украинской бирже в среду, 11 января, завершились в негативном ключе на фоне ухудшения внешней конъюнктуры.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Сергей БЕЛЯСОВ.

При этом, добавил он, основное снижение индекса Украинской биржи в среду пришлось на вторую половину сессии. Торговая активность по-прежнему оставалась на низком уровне, и инвесторы предпочитают воздерживаться от сделок ввиду отсутствия четких сигналов с мировых площадок.

По словам С.БЕЛЯСОВА, первая половина сессии на Украинской бирже в среду характеризовалась отсутствием ярко выраженного движения биржевого индикатора. Индекс UX стартовал в отрицательной зоне вблизи уровня закрытия предыдущей сессии, где и провел первую половину дня. Боковое движение было обусловлено отсутствием единой динамики на зарубежных площадках. Европейские фондовые индексы изменялись разнонаправленно, виной чему было отсутствие важных новостей.

Как отметил аналитик, во второй половине сессии 11 января внешний фон ухудшился. Заявление агентства Fitch Ratings о возможном снижении кредитного рейтинга Италии уже в конце января, а также критика агентством действий ЕЦБ по противодействию долгового кризиса вызвали отрицательную реакцию инвесторов на европейских площадках. Негатив участников торгов усилился настолько, что весьма хорошие результаты размещения пятилетних долговых бумаг Германии были проигнорированы.

По информации С.БЕЛЯСОВА, падением котировок в среду отметились все бумаги индексной корзины Украинской биржи. При этом снижение в среднем составило 2-3%. Аутсайдерами сессии стали бумаги Енакиевского метзавода, потерявшие в цене 4,06%. Существенной просадкой отметились также бумаги «Укрнафты» (-3,90%), Стахановского ВСЗ (-2,84%), «Стирола» (-2,84%). В то же время, гораздо лучше рынка выглядели акции «Азовстали» (-0,92%).

Аналитик также отметил, что во втором эшелоне эмитентов Украинской биржи картина была более оптимистичной. Здесь значительный рост продемонстрировали акции Днепровского метзавода им. Дзержинского (+5,60%), «Лугансктепловоза» (+4,94%), Харцизского ТЗ (+2,09%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 11 января, снизился на 0,55% – до 549,03 пункта. Общий объем торгов составил 141 млн. 139 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 2,09% – до 1447,33 пункта. Общий объем торгов составил 86 млн. 629 тыс. грн., из них на срочном рынке – 64 млн. 155 тыс. грн.