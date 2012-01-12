Перспективы рынков капитала ЦВЕ более привлекательны, чем еврозоны - Erste Group

Прогнозы аналитиков Erste Group относительно фондовых рынков на 2012 год остаются осторожными, при этом более привлекательными являются прогнозы относительно рынков капитала Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) по сравнению с еврозоной.

Об этом говорится в аналитическом обзоре Erste Group, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, негативные настроения и непринятие рисков все еще преобладают на рынках, а премии за риск остаются высокими.

Как подчеркнул соруководитель департамента исследований фондовых рынков ЦВЕ Erste Group Хеннинг ЭСКУХЕН, проблема суверенного долгового кризиса требует структурных решений с долгосрочным эффектом. При этом меры по формированию ликвидности успокоят рынок и дадут время для внедрения таких решений.

«В целом мы не ожидаем настолько активного роста рынков капитала, которое можно было наблюдать в 2009 году. Восстановление будет более спокойным, и на него будет влиять улучшения инвестиционных настроений. По оптимистическим ожиданиям, улучшение ситуации можно будет увидеть уже в первом квартале 2012 года, но по реалистичным прогнозам на это уйдет больше времени», – прогнозирует Х.ЭСКУХЕН.