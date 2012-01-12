ДТЭК перечислил всю сумму за приобретенные акции "Донецкоблэнерго"

Энергохолдинг ДТЭК («Донбасская топливно-энергетическая компания») перечислил в государственный бюджет всю сумму в размере 467 млн. 600 тыс. грн. за приобретенный 40,061% государственный пакет ПАО "Донецкоблэнерго".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

"Бюджет пополнился очередными поступлениями от приватизации - поступили все средства от продажи пакета акций ПАО "Донецкоблэнерго" в размере 467 млн. 600 тыс. грн.", - говорится в сообщении ФГИУ.

Напомним, в ходе состоявшихся вчера, 11 января, аукционных торгов между двумя участниками конкурса по продаже госпакета "Донецкоблэнерго" - DTEK Holdings Limited и ООО "Луганское энергетическое объединение" - было проведено 4-х шаговое повышение цены с размером одного шага в 4 млн. 500 тыс. грн., в результате чего DTEK Holdings Ltd предложила за 40,061% "Донецкоблэнерго" наивысшую цену в 467 млн. 600 тыс. грн., что на 18,1 млн. грн. выше его начальной цены.