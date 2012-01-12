ФГИУ с начала года получил более 2,4 млрд. грн. от приватизации – четверть годового плана

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) с начала текущего года получил более 2,4 млрд. грн. средств от приватизации, что составляет фактически четверть от годового плана поступлений от приватизации, сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

По информации пресс-службы, с начала года в государственный бюджет было перечислено 1 млрд. 932,1 млн. грн. от продажи 45,103%-ого государственного пакета ПАО "Захидэнерго", а также 467,6 млн. грн. от реализации 40,061% "Донецкоблэнерго".

Напомним, в 2012 г. планируется получить от приватизации 10 млрд. грн.