VS Energy International вышла из состава акционеров «Закарпатьеоблэнерго»

Компания VS Energy International N.V. (Амстердам) вышла из состава акционеров энергоснабжающей компании «Закарпатьеоблэнерго».

Об этом сказано в сообщении облэнерго, обнародованном на портале Агенства по развитию инфраструктуры фондового рынка.

Согласно сообщению, размер пакета акций VS Energy International сократился с 10,53% (13121150 штук) до 0%.

Эмитенту об этом стало известно при получении 10 января сведенного учетного реестра владельцев именных ценных бумаг, составленного 31 декабря 2011 года.

Справка УНИАН. ПАО «Закарпатьеоблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии в Закарпатской области.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, государству принадлежат 75% акций компании, которые переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины».

«Закарпатьеоблэнерго» в 2010 году увеличило чистую прибыль в 4,1 раза по сравнению с 2009 годом – до 3,973 млн. грн.

30 ноября 2011 года ФГИУ выставил на продажу 50% государственного пакета акций ПАО "Закарпатьеоблэнерго". Конкурс состоится 20 января 2012 года. Начальная цена госпакета акций составит 135 млн. грн.

На участие в конкурсе поданы две заявки.