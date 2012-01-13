ФГИУ намерен продать 75% госпакета акций «Турбоатома»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в 2012 году планирует продать 75,22% акций ОАО «Турбоатом», которые находятся в государственной собственности.

«Турбоатом» внесен в перечень предприятий, пакеты акций которых объемом не меньше 25% будут предложены для продажи в 2012 году. Данный перечень опубликован в официальном издании ФГИУ «Ведомости приватизации».

В Фонде отмечают, что приватизация «Турбоатома» может начаться только после соответствующего решения Кабинета министров Украины.

Кроме «Турбоатома» среди предприятий Харьковской области в 2012 году планируется приватизировать ОАО «Мерефянский механический завод» (государству принадлежит 99,9% акций), ОАО «Авиалинии Харькова» (99,9%).

Напомним, в декабре 2010 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отменил указ предыдущего Президента о запрете на приватизацию ряда стратегических предприятий, в том числе Одесского припортового завода, Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд, «Турбоатома», «Днепроэнерго», «Центрэнерго» и др.

Справка УНИАН. ОАО "Турбоатом" производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытания турбин и отгрузки. В структуру "Турбоатома" входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования.

Управление государственной частью акций ОАО "Турбоатом" осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций.