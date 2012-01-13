Лидерами падения на Украинской бирже в четверг стали акции «Стирола» - эксперт

Лидерами падения на Украинской бирже в четверг, 12 января, стали акции «Стирола».

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, украинский фондовый рынок в четверг продемонстрировал снижение котировок. Акции «Стирола» на Украинской бирже снизились на 5,2%. Акции горно-металлургического сектора торговались в минусе. Алчевский меткомбинат потерял в цене 2,0%, Енакиевский метзавод - 0,8%, Авдеевский КХЗ -0,7%, «Азовсталь» - 0,6%. Бумаги машиностроительного сектора также упали в цене. Стахановский КХЗ подешевел на 3,0%, «Мотор Сич» - 1,0%.

По информации аналитиков, «Райффайзен Банк Аваль» на Украинской бирже в четверг потерял 1,4%, в то время как цена акций «Укрсоцбанка» (-0,1%) практически не изменилась. Торги бумагами «Укрнафты» закрылись падением котировок на 1,7%. Бумаги «Укртелекома» опустились на 0,4%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 12 января, снизился на 0,63% – до 545,57 пункта. Общий объем торгов составил 59 млн. 292 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 1,15% – до 1430,75 пункта. Общий объем торгов составил 111 млн. 459 тыс. грн., из них на срочном рынке – 56 млн. 266 тыс. грн.